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قناة «الحياة» تعرض تقريرا بعنوان «منتدى مصر للإعلام.. الجمهور الجديد وجائحة التغيير»

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:30 م | السبت 12 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت الصفحة الرسمية لقناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «منتدى مصر للإعلام.. الجمهور الجديد.. جائحة التغيير».

وجاء بالتقرير: «من الأول نقشنا الحيطان.. كتبنا التاريخ.. رسومات وألوان.. عاشت آلاف السنين.. بالقلم الحبر كتبنا وطبعنا.. وقلنا اللي عجز عنه اللسان.. اتكلمنا تواصلنا ودخلنا كل بيت».

وأضاف: «بالصوت والصورة حطينا العالم في صناديق.. وطلعنا السما.. ومن النجوم نقلنا أفكار فتحت العيون.. فتحت العقول.. فاتخلق جمهور جديد غير كل المعايير».

واستطرد: «بالنسبة ليهم مجرد تطور.. وبالنسبة لينا عصر جديد، منتدى مصر للإعلام، الجمهور الجديد، جائحة التغيير».

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