20 تصريحا لـ سهير شلبي على قناة الحياة: كنت مرعوبة من نجيب محفوظ

حلت الإعلامية القديرة سهير شلبي ضيفة ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، كشفت فيه العديد من المواقف مع بعض النجوم ولا سيما النجمين عادل إمام وأحمد زكي.

سؤال صعب لعادل إمام

وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز 20 تصريحا للإعلامية سهير شلبي، وذلك خلال النقاط التالية:

1. عملت حوار مع عادل إمام وسألته سؤال صعب حينها، وكنت خائفة من رد فعله، والسؤال كان عن حياته الخاصة في عائلته، لكنه رفض الإجابة عليه، وأجاب عن باقي الأسئلة.

2. مكنش عندي ستوديو وكنت أصور في أماكن سواء فنادق أو الأوبرا أو مكتب الضيف، وأغلب ضيوفي من العلماء.

3. «إحنا اشتغلنا ببلاش حبا في البلد وحبا في المهنة وعشقا في الإعلام وبلدي».

4. أحمد زكي كان صديقي وخرجت إشاعة وجود قصة حب بيننا لأننا كنا شلة.

5. أحمد زكي مينفعش تتجوزيه لأنه كان مزاجي جدا لكن كصديق كان رائعا جدا.

ابتعادها عن الإعلام

6. وقعت من عربة الجولف أثناء تصوير حلقة مع الفنان محمد ثروت.

7. لم أفكر في عمل برنامج على السوشيال ميديا بسبب الكسل للأسف والشعور بالإحباط.

8. سجَّلت سهرة مع أبطال مسلسل ليالي الحلمية كنوع من الشكر ورد الجميل لهم وتم عمل حلقة مدتها 4 ساعات ونصف وأذيعت ليلة العيد.

9. اختلفت مع الشاعر فاروق جويدة في بعض الآراء أثناء التسجيل معه في إحدى الحلقات وقارنت حواري معه بحوار أجراه مؤخرا ووجدت أن الحوارين رائعان.

10.نجيب محفوظ كنت مرعوبة وأنا رايحة أسجل معاه، ولكن كان إنسانا بسيطا وإجاباته بسيطة، وزرته بعد محاولة اغتياله وطعنه، وهو تنبأ بمحاولة اغتياله منذ زمن.

11.نجلاء فتحي نزلت لي من بيتها مخصوص قدام مبنى التليفزيون علشان أسجل معاها.

12.وردة كانت تلقائية جدا في إجاباتها وكنت قلقة من الحوار معها.

زواجها من أحمد سمير

13. زواجي من الإعلامي الراحل أحمد سمير، جاءت بعد قصة حب كبيرة كانت حديث الناس.

14. لم أتزوج بعد أحمد سمير، لأنه كان شخصية استثنائية.

15. وفاة زوجي كان حادث صادم جدا، بالنسبة لي، وبخاف من المرض جدا، والحزن ساكن في أعماقي.

16.مريت بأحزان عنيفة في حياتي وما زالت، سواء فقد الأحبة والبعد عن عملي، وعن الإعلام يجعلني حزينة.

17. والدي لم يوافق على التمثيل، فاتجهت إلى الإعلام، ووافق على عملي في التلفزيون بصعوبة.

إحالتها للشؤون القانونية

18. أحيلت للشؤون القانونية في بداية عملها بماسبيرو كمذيعة ربط لتقديمي معلومة مفيدة عن المسلسل أو الفيلم.

19. أجريت جولات غير عادية في برنامج سواح وبذلت مجهودًا شاقًا في هذا البرنامج وكنت أركب ميكروباص بدون تكييف.

20. كنت أتلقى خطابات شكر من وزير السياحة والمحافظين على برنامج سواح.