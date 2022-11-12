وزير التنمية المحلية: منصة «أيادي مصر» تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة بالقرى

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في جلسة عن تعزيز الاقتصاد الأخضر والابتكار من أجل التكيف مع المناخ على المستوى المحلي والتي نظمها برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة اهتمام الحكومة بتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشابات وتحسين معيشتهن في جميعا القري والمدن بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الوزارة تسعى لدعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة وإدراكا منا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، لافتا إلى مبادرة الوزارة في إنشاء منصة إلكترونية للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية المعروفة باسم أيادي مصر كعملية تسويق تتماشى مع روح العصر بما يتوافق مع جهود الدولة لتحقيق الرقمنة والاقتصاد الأخضر، خاصة في مرحلة تعذرت فيها العلاقة بين المنتج والمستهلك بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر السنوات القليلة الماضية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المبادرة ساهمت في تمكين الفئات المهمشة والشمول المالي بالإضافة إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منصة أيادي مصر تهدف إلى خلق قيمة مضافة للمنتجات اليدوية وتعزيز قدرات المرأة بالقرى والمحافظات علاوة على تقديم برامج تدريب الصناع والحرفيين على الارتقاء بمنتجاتهم وذلك عبر تبني وسائل حديثة في التصميمات وجودة المنتجات والتغليف والتعبئة الجيدة.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية جاءت ضمن الشراكة مع برنامج الاغذية العالمي وقد اطلقت وزارة التنمية المحلية المنصة لإحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ علي الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل علي تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن عدد المنتجات على المنصة بلغ 1405 وعدد المنتجين على المنصة حتى الان 296 منتجا، لافتا إلى أن شركة أي-أسواق مصر التابعة لشركة E-Finance تقوم بتنفيذ المشروع والإشراف على المنصة وكافة النواح العملية من إدارة الموقع وتسجيل المنتجات وكذا النواح اللوجستية المتمثلة في توصيل المنتجات من البائع وإلى المشتري.

ويقوم برنامج الغذاء العالمي بتمويل المنصة الإلكترونية، ما أسهم في توفير احتياجاتها التكنولوجية والبشرية.

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع يهدف إلى تسهيل التمويل الرقمي على الحكومة ودعم الأسر الريفية بشكل أكثر كفاءة وموثوقية وتخلق التقنيات الرقمية فرصًا كبيرة تؤدي إلى التغيير الاقتصادي والاجتماعي والتحول الريفي، بالإضافة إلى التمكين والشمول المالي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه المبادرات المرتبطة بقضايا تمكين المرأة وخلق فرص عمل، لما تخلقه من فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم ، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن تلك الحرفة تعتبر سمة أساسية وركيزة هامة في العديد من محافظات الجمهورية وتنفيذ المشروع يهدف الي استكمال السياسات التنموية الوطنية بشكل منهجي وعملي من خلال مقومات المحافظات المنتجة للسجاد اليدوي ذلك باعتبارها حرفة متميزة ذات طابع تراثي اصيل وذلك لخلق بيئة صناعية متكاملة قائمة علي مواردها ومقوماتها البشرية مما يمكن أهالي تلك المحافظات من تلبية احتياجاتهم وتوفير فرص عمل كريمة لهم ويقلل من النزوح الداخلي بحثاً عن سبل العيش المستدام وفرص العمل.