الشاي بالحبق والقهوة العربي على الطراز السيناوي يبهران ضيوف مؤتمر المناخ

حرص المشاركون في مؤتمر المناخ cop 27 المقام في شرم الشيخ على احتساء شاي بالحبق والقهوة العربي وأكلة المندي، داخل خيمة بدوية كبيرة بها مجلس عربي في المنطقة الزرقاء على مساحة 500 متر تقريبا.

الخيمة بطراز سيناوي

قال عبادة العجيلي من أبناء شرم الشيخ، والمسؤول عن تقديم المشروبات والطعام بالخيمة، لـ«الوطن»، إن الشاي بالحبق والنعناع الجبلي وأكلة المندي يتميز بها أهالي جنوب سيناء فقط والأطعمة والمشروبات أبهرت رواد المؤتمر كما أقيمت الخيمة البدوية على طراز سيناوي وبها مجلس عربي.

وتابع، يوجد إقبال على الخيمة البدوية في أوقات الراحة بين الجلسات أو في اجتماعات مصغرة على هامش المؤتمر موضحا «يستمتع الزائرون بتناول الطعام والشراب فيها وسط أجواء طقس معتدل».

تنشيط السياحة

وأعرب حمادة فايز، يعمل في مجال السياحة بجنوب سيناء، عن سعادته بتنظيم المؤتمر في شرم الشيخ مؤكدا أن المؤتمر جلب السياحة إلى المدينة.

كما أنه يتوقع تنشيط السياحة في الفترة المقبلة لأن هؤلاء الزائرين من مختلف أنحاء العالم سينقلون الصورة كما رأوها إلى أسرهم ومعارفهم في بلادهم عن شرم الشيخ والتطور الموجود فيها وضيافة أهلها وبدورهم سيحرصون على زيارة شرم الشيخ.