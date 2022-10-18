مصرع شاب في انفجار أسطوانة غاز بالجيزة.. «كان بيعمل شاي»

لقي شاب مصرعه في مركز الصف بمحافظة الجيزة، إثر انفجار أسطوانة غاز؛ ما أدى لإصابته بحروق تصل إلى نسبة 80% وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه لقي مصرعه على الفور.

الحروق بلغت نسبتها 80%

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من شخص يفيد بوفاة شقيقه متأثرًا بإصابته بحروق بالوجه والجسم بنسبة 80%، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وكشف ملابساتها.

وبعمل التحريات الأولية والتي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس القطاع، تبين أنه أثناء قيام المتوفى بعمل «براد شاي» على اسطوانة غاز صغيرة الحجم تطاير الجزء العلـوى مـن الأسطوانة في وجهـه وجـسـده واشتعال النيران بـه محـدثا اصابته التي أودت بحياته.

التصريح بدفن الجثة

وبسؤال زوجة المتوفى، سن 34، ربة منزل قررت أن أسطوانة غاز صغيرة الحجم انفجرت بزوجها ما أدى لوفاته على الفور أثناء تحضير المشروبات الساخنةأ وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة والتي صرحت بدفن جثة الشاب بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.