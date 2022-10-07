وفاة السيناريست شاي زكي.. «الثقافة السينمائية» تكشف موعد ومكان الجنازة

غيب الموت، اليوم، السيناريست شاي زكي، ونعت الإدارة العامة للثقافة السينمائية عبر حسابها على «فيس بوك»، «شاي» التي غيبها الموت بعد صراع مع المرض.

وفاة السيناريست شاي زكي.. موعد ومكان الجنازة

وكشفت الإدارة العامة للثقافة السينمائية، عن موعد ومكان الجنازة والعزاء، إذ من المقرر أن يجري تشييع جثمان السيناريست شاي زكي، اليوم، من مسجد الفردوس بالمنوفية عقب صلاة العصر، وأن يواري جثمانها في مقابر العائلة بالباجور بمحافظة المنوفية.

تامر عبدالمنعم: فقدنا زميلة عزيزة

ونعى تامر عبدالمنعم رئيس قصر ثقافة السينما، عبر حسابه على «فيس بوك»، السيناريست شاي زكي: «فقدنا زميلة غالية وعزيزة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

شاي زكي عانت من غيبوبة داخل غرفة العناية المركزة

وكان «عبدالمنعم» أعلن أمس، عبر حسابه، إصابة السيناريست شاي زكي، التي تعمل موظفة بالإدارة العامة للثقافة السينمائية، بغيبوبة، وأنها ترقد بين الحياة والموت داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، طالبًا من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها.