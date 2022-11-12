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تفاصيل وفاة طفلة في حريق داخل شقة بالبساتين

كتب:

حسن سمير
07:39 م | السبت 12 نوفمبر 2022
جانب من الحريق

جانب من الحريق

شهدت منطقة البساتين بالقاهرة، واقعة مأساوية عندما توفيت طفلة في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع البساتين العمومي وتمت السيطرة على النيران من قبل الحماية المدنية، وأصيبت طفلتان أخريان وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل الطفلتين إلى مستشفى اليوم الواحد في حالة خطيرة.

بلاغ الحريق

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بشقة سكانية بشارع يونس من شارع البساتين العمومي بدائرة قسم البساتين، وانتقل المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، ورجال قسم شرطة البساتين ورجال الحماية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي الشقق المجاورة بهذا العقار، وفصل الكهرباء والغاز كإجراء احترازي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

حدوث ماس كهربائي

وتبين من خلال التحريات أن الحريق شب بسبب حدوث ماس كهربائي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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