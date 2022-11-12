لبنى عسل في قناة الحياة: الشعب المصري قال كلمته أمس ووقف خلف قياداته ودولته

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الشعب المصري قال كلمته أمس، ووقف خلف قياداته ودولته، «الشعب المصري القوي العظيم الواعي الفاهم قيمة بلده، وقيمة المحافظة عليها وعلى مكتسباتها».

أضافت خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الشعب المصري رفض العودة للخلف، ورفض الفوضى والهدم، رغبة منه في البناء، «على الرغم من كل التحديات والأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن المواطن المصري، فاهم وواعي، وعارف إيه اللي بيحصل حواليه».

وتابعت: «الشعب المصري خايف على بلده، ومش عايز يرجع لورا تاني، صحيح فيه شغل بيحصل، وعايزين نشتغل أكتر ونبني فوق اللي اتبنى».

واستطردت: «ما حدث أمس، الناس نزلت حب وتأييد للدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وعبروا عن رغبتهم في التمسك بالبلد، وعارفين إن المخططات موجودة، وعايزين أي حاجة تحصل، والمهم إن البلد متقوملهاش قومة، وشوفنا العلم المصري، والأغاني الوطنية، كأنها بتكيد اللي كانوا عايزين مننا نعمل اللي عايزينه».

وأوضحت: «الشعب المصري الجميل أبو دم خفيف بيكتب نكت وسخرية في مقتل، على هاشتاج (محدش نزل) عشان كدا البلد دي ربنا حاميها ووراها رجالها، والشعب المصري اللي خايف عليها، وقيادة عظيمة لنا حق نفتخر بها وبالرئيس السيسي وكامل أجهزة الدولة».