مسؤول في «حياة كريمة» لـ قناة الحياة: اهتمام الدولة بالتحول الرقمي غير مسبوق

قالت ندى خضر، رئيسة قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في مبادرة حياة كريمة، إن اهتمام الدولة في الوقت الحالي بالتحول الرقمي غير مسبوق، ودعم المشروعات البيئية وأهميتها، لذلك أطلقت الدولة العديد من المبادرات.

وأضافت «خضر» خلال استضافتها ببرنامج «COP27» الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي على شاشة قناة الحياة: «كانت أهم هذه المبادرات، مبادرة محو الأمية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من خلال نشر فصول محو الأمية الرقمية المستهدفة داخل المشروع القومي لحياة كريمة، وأطلقنا مبادرة التعليم حياة، بهدف تجهيز أكثر من 100 معمل حاسب آلي على مستوى الجمهورية داخل المحافظات المستهدفة، وكذلك دعم عملية التعليم الرقمي، وتوعية الطلاب والأهالي والمعلمين بنظام التعليم الرقمي الجديد، وأهميته خلال الفترة الحالية».

وتابعت: «زرنا محافظات سوهاج وبني سويف والبحيرة، لننفذ في الوقت الحالي المرحلة الثانية، ونجر تجهيز معامل الحاسب الآلي داخل المدارس بشكل متكامل، وكل ما تحتاجه من تجهيز رقمي وتكنولوجي، وتوعية الجميع بكيفية التعامل مع نظم التعليم الرقمي الجديد».