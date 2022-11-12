مراسلة «الحياة اليوم»: المستثمرون أبدوا ثقتهم الكاملة في الاقتصاد المصري

قالت الإعلامية آية القاضي، مراسلة برنامج الحياة اليوم، إنه أقيم في المنطقة الخضراء عدد من الجلسات الهامة، لتسليط الضوء على أفضل ممارسات العمل المناخي، وكذلك تسليط الضوء على الابتكار، وعلى مبادرة السعودية الخضراء، لمناقشة أعمال وأفضل ممارسات العمل المناخي وتسليط الضوء على الابتكار.

الجلسة حضرها عدد كبير من الجهات المشاركة

وأضافت خلال مداخلها ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الجلسة حضرها عدد كبير من الجهات المشاركة، سواء جهات خاصة أو حكومة سعودية، وتحدثوا عن الاقتصاد المصري، وتحدثوا عن ثقتهم الكبيرة في الاقتصاد المصري.

المبادرة هدفها تسخير كل الجهود من أجل الطبيعة

وتابعت: «المبادرة هدفها تسخير كل الجهود من أجل الطبيعة وتعزيز الجهود لمواجهة الفوضى المناخية لحماية البيئة للأجيال القادمة، والجميع يعمل لمكافحة تغير المناخ، وكان هناك دعم لفرص الابتكار وتعزيز فرص الاقتصاد الأخضر».

واستطردت: «شرم الشيخ اختلفت بشكل كبير، وازدادت جمالا على جمالها، كما أن المنطقة الخضراء بها أماكن رائعة والأشكال الجمالية عبارة عن إعادة تدوير للمخلفات، والتي خرج منها أشكالا جمالية».