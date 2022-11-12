مترو أبو قير وترام الإسكندرية.. وسائل نقل نظيفة للبيئة ومنخفضة الكربون

تخطو الإسكندرية خطوات ثابتة نحو إنشاء وتطوير وسائل المواصلات الصديقة للبيئة أبرزها مشروع مترو أبو قير بالإضافة تطوير ترام الإسكندرية الشهير واللذان يشكلان أساس المواصلات النظيفة التي تعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة، في إطار تنفيذ خطة النقل الحضري في محافظة الإسكندرية.

تلك المشروعات بدأ العمل عليهما بعدما وافق مجلس الوزراء على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/ أبو قير، فيما تنفذ وزارة النقل المصرية أعمال تطوير ترام السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية.

الوكالة الفرنسية تدعم مشروعي مترو وترام الإسكندرية

وقال محمد نهاض، قنصل عام فرنسا في الإسكندرية، إنه في إطار العلاقة بين مصر وفرنسا الممتمدة في كل المجالات والآن في مجال البيئة، وعليه تدعم الوكالة الفرنسية مشروع تطوير الترام ومترو أبو قير 300 مليون يورو لما لهم من حفاظ على البيئة.

وأضاف نهاض لـ«الوطن»، أن كلا المشروعين يمثلان وسائل فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون كونهما يعملان بالكهرباء، مما يساهم مع رؤية توفير وسائل نقل صديقة للبيئة تزامنا مع قمة المناخ.

مشروع مترو أبو قير في الإسكندرية

ويتمثل مشروع مترو أبو قير في الإسكندرية في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء.

حيث تتم أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، كصديق للبيئة وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.

مشروع ترام الإسكندرية

وتفيد عملية إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بالكامل، البيئة نتيجة عمله بالكهرباء بالإضافة إلى زيادة سرعة التقاطر فيقلل من استخدام السيارات التي تسبب انبعاثات الكربون.

وبحسب وزارة النقل فإن التطوير يتم في إشارات ‏وقضبان الترام مع إنشاء كباري في مناطق ‏التقاطعات المرورية بهدف ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية.

كل هذا يساعد على تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة حيث ستزيد سرعته إلى 21 كم /ساعة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق.