قناة الحياة تعرض تقريرا عن مسيرة كرنفالية نظمتها وزراة الرياضة في ختام يوم الشباب بقمة المناخ

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن مسيرة كرنفالية نظمتها وزارة الشباب في ختام يوم الشباب والأجيال المستقبلية بقمة المناخ، وذلك خلال برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل.

وجاء في التقرير أن المسيرة شارك بها عدد من شباب مصر في رياضة الدراجات الهوائية والهجن متوجهة إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة: «نحن في السوق القديم الذي به الطابع القديم لشرم الشيخ، وبه كل طبقات الشعب، وهو شبه كرنفال شبابي موجود في السوق القديم».

وأضاف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء: «إحنا في عيد للشباب، واللجنة العليا المنظمة للمؤتمر كلهم شباب، ودي مظاهرة في حب مصر، والناس بتثبت فيها إنها بتحب رئيسها وشبابها».

وقال أحد المواطنين السيناويين، إن مصر آمنة وتستطيع استقبال المؤتمرات بكل شكل جيد، و«التغيرات المناخية مشكلة يعاني منها العالم ويحتوي هذا المنتدى بشرم الشيخ كل دول العالم، وهو دليل على أن مصر قوية وتستطيع احتضان كل دول العالم».