قناة الحياة ترصد آراء المواطنين في إنجازات الدولة: «عندنا تطور مكناش نحلم بيه»

عرضت برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على شاشة «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، تقريرا بعنوان «بين الناس»، وفيه يرصد رأي شاب مصري يتحدث لـ«الحياة اليوم» عن رأيه فيما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وكيف نواجه الشائعات القادمة من الخارج.

وقال أحد الشباب: «شايف الدنيا ومتابع الأحداث، وشايف إن فيه أسعار بتغلى لكن فيه تقدم وحاجات على أرض الواقع عايشينها واستثمارات خارجية جيه مصر، وحصل حاجات مكناش نحلم بيها وتطورات تكنولوجية، ولو بتقارن بدول أوروبا شوف ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا إزاي بتواجه تضخم وارتفاع أسعار وقود».

وأضاف: «الناس هناك داخله على شتاء ومش عارفين يدفوا، وبلد زي بريطانيا بتقول لشعبها انزلوا بلاد تعرفوا تعييشوا فيها زي مصر».

واستطرد أننا نرى تطورات وأمور جديدة في وسائل النقل والتعليم والصحة، و«ياريت الناس تحكم عقلها ومتسمعش لحد من الخارج، ومتسمعش لحد مش سامعك».