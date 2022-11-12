إصابة شخصين في انقلاب ميكروباص بـ«زراعي القليوبية»

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة على طريق مصر إسكندرية الزراعي، بنزلة كوبري قليوب اتجاه القاهرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت بلاغا من النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بنزلة كوبري قليوب اتجاه القاهرة وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة شخصين من مستقلي السيارة.

وتمكنت أجهزة مرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق مصر إسكندرية الزراعي عقب رفع آثار الحادث.

ندب المعمل الفني لفحص انقلاب سيارة قليوب

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بتشكيل لجنة فنية وندب المعمل الفني لفحص الواقعة والسيارة وبيان سبب انقلاب السيارة محل الواقعة وسؤال المصابين وطلب تحريات المباحث وتحليل مخدرات للسائق لبيان قيامه بالقيادة تحت تأثير المخدرات من عدمه.