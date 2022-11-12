«التعاون الدولي»: 9 مشروعات لـ«التكيّف» بـ14.7 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جهود مصر لتعزيز الأمن الغذائى، بتحفيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص وشركاء التنمية بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّى»، الذى يقوم على الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويستهدف تنفيذ 9 مشروعات تتنوع بين التخفيف والتكيّف باستثمارات قدرها 14.7 مليار دولار.

وقالت إن الأمن الغذائى والمائى يعدّان من الأهمية بمكان من أجل تحقيق التنمية، ويأتيان جنباً إلى جنب لتحفيز جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية، لافتة إلى أنه من الضرورى أن يتم تعزيز آليات وجهود الابتكار لخلق أنظمة غذائية مستدامة وتحفيز الأمن الغذائى.

«المشاط»: علينا مواجهة تحديات نقص الاستثمارات لتعزيز مرونة الأنظمة الغذائية

وأضافت «المشاط»، فى كلمتها أمس، بالحلقة النقاشية لمعهد الأنظمة الغذائية المستدامة Food Systems For the Future، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «COP27»، تحت عنوان «التحول فى الأنظمة الغذائية من أجل مستقبل مرن مناخياً»، أنه يجب القيام بالجهود المطلوبة من قِبل المجتمع الدولى لتعزيز الاستدامة فى النظام الغذائى العالمى من أنشطة التكيّف مع التغيّرات المناخية والمرونة، ومواجهة التحديات التى تحول دون زيادة الاستثمار فى مشروعات التكيّف بما يُعزّز قدرة الدول على التعامل مع الصدمات وتعزيز مرونة الأنظمة الغذائية.

ولفتت الوزيرة إلى أن العالم الآن يواجه أزمة فى الأمن الغذائى غير مسبوقة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا على مستوى العالم، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات لن تتأتى سوى بالعمل المشترك وتضافر جهود التعاون متعدّد الأطراف من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائى.