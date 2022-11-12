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تظاهرة بـ«COP27» لدعم جهود مصر في تحقيق العدالة المناخية «صور»

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حماده الشوادفي- هدير محمود
03:53 م | السبت 12 نوفمبر 2022
تظاهرة في بالمنطقة الخضراء

تظاهرة في بالمنطقة الخضراء

شهدت المنطقة الخضراء، اليوم السبت، تظاهرة داخل المنطقة للمخصصة للاعتصام بقمة «COP27»، لدعم نجاح مؤتمر المناخ في مصر، والتأكيد على أنها صاحبة الريادة في العدالة المناخية بين دول العالم.

مؤسسة «شباب بتحب مصر» 

وقال الدكتور الدوشي عبد الكريم، أستاذ مساعد البيئة وعلوم البحار بجامعة الأزهر الشريف، والمستشار العلمي البيئي لمؤسسة «شباب بتحب مصر»، إن المؤسسة تقدم كل الدعم لنجاح مؤتمر المناخ الداعم لجهود مصر في تحقيق العدالة المناخية.

وأضاف، «ونحن نكافح ضد التلوث لابد وأن تدفع الدول الأوروبية الثمن للدول الفقيرة، لتحمي وتدافع عن حقوقها المناخية، لأن كل الظلم يقع على أفريقيا».

وذكر أن مصر الآن تدعم العدالة المناخية بين دول العالم، وهذا هو دورها التاريخي الذ أعاده الرئيس السيسي.

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