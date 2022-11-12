النائبة أميرة صابر لـ«صالون التنسيقية»: الدول النامية لا تملك التمويل والتكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنها تقدمت بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام في محاولة لتخفيف الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية المؤثرة على وفرة المحاصيل الزراعية، لافتة إلى أننا نعاني من فقد وهدر كبير في الأطعمة منذ زراعتها مرورا بمراحل نقلها وصولا إلى استهلاكها بكميات كبيرة تقدر بالأطنان.

الوصول للحياد المناخي

وأوضحت «صابر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس، أن هناك اتفاقيات دولية وضعت الإطار العام للدول من أجل الوصول للحياد المناخي في توقيت معين، ولكن المصادر تختلف وتتنوع بين الدول بما يعني تنوع المسؤوليات، لافتة إلى أن الدول النامية لديها العديد من المشكلات وخاصة دول الجنوب فهي لا تملك نفس الدعم المالي أو التكنولوجي الذي تحظى به الدول الكبرى، ولا بد من وضع خطة ترصد طرق المساهمة المحلية لكل دولة وفقا لمواردها.

التشريع له دور مهم لرصد الفجوة

وأشارت النائبة أميرة صابر إلى أن التشريع له دور مهم لرصد الفجوة وتحديد طرق التمويل من أجل مشروعات تخفف من الانبعاثات، وتدفع مؤسسات الدولة للتحول الأخضر، وعلى سبيل المثال، لا بد من وضع اعتبار الصداقة البيئية في تخطيط المدن الجديدة حرصا على مستقبل البيئة والحد من التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «قمة المناخ الأمن الغذائي» بحضور الدكتور أحمد جلال السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق، والنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدار الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.