بعنوان «حماية الشواطئ».. التنسيقية تبرز دور الدولة في مواجهة «المناخ»

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو جراف، تحت عنوان «حماية الشواطئ»، أبرزت فيه التغيرات المناخية، والتي قد تقلب مستقبل العالم رأسا على عقب.

كيفية حماية الشواطئ

وتضمن فيديوجراف التنسيقية، تناول زيادة حرارة الأرض والتي تهدد الحضارة البشرية بالغرق، فضلًا عن السيناريوهات التي يضعها العالم لمواجهة هذا الخطر الذي يهدده.

كيفية مواجهة التغيرات المناخية

كما سلط الضوء على دور الدولة المصرية في مواجهة تغير المناخ وهذا الخطر الذي يهدد العالم، وتأثيره على الشواطيء الساحلية، حيث تقيم الدولة مشروعات قومية لحماية الشواطيء من أخطار تأثيرات التغيرات المناخية من منطقة أبوقير إلى الساحل الشمالي الغربي.

وأبرزت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قيام الدولة بربط مشروعات حماية الشواطيء الساحلية على البحر المتوسط بمشروعات شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية.