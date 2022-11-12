«عضو شيوح» لـ«صالون التنسيقية»: الزراعة تستهلك 80% من الموارد المائية في الشرق الأوسط

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التغيرات المناخية أصبحت قضية عالمية، وليست رفاهية، وأثرت على الأمن الغذائي القومي بشكل واضح، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أثرت على الإنتاجية الزراعة بشكل مباشر، وفقا لتصريحات الوزارات المعنية.

الزراعة تستهلك 70% من الموارد المائية

أوضح «السباعي»، أن الزراعة تستهلك 70% من الموارد المائية على مستوى العالم، وتصل في الشرق الأوسط إلى 80%، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتصحر، ويظهر الجفاف بشكل واضح في بلاد الشرق الأوسط، وبدأت درجات الحرارة تتفاوت، وتتغير عن المتبع، بما يؤثر على المحاصيل الزراعية، وكذلك وجود سيول وظواهر ثلجية في مناطق أفريقية بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن التغيرات المناخية قد تؤدى لأزمة في الزراعة بشكل عام بسبب التأثير المباشر على كميات المياه المتوفرة للجميع.

التغيرات المناخية ليست رفاهية

وأشار «السباعي» إلى أن المواطن يجب أن يعلم أن التغيرات المناخية ليست رفاهية، لكنها قضية أمن قومي تؤثر على الغذاء بشكل مباشر، موضحا أن التغيرات المناخية تؤثر على زراعة القمح بشكل مباشر، إذ أصبحت موجات الحر غير ثابتة، وتؤثر على نمو المحصول في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالطقس، وإدارته بسبب التغيرات غير المتوقعة والمفاجأة.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «قمة المناخ الأمن الغذائي» بحضور الدكتور أحمد جلال السيد، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق، النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأدار الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.