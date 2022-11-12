عادل حمودة: جورباتشوف كان يعتبر ستالين معجزة سياسية ثم أصبح من ألد أعدائه

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي سابقًا، وُلد يوم 2 مارس 1931 في عائلة ريفية فقيرة لأب روسي وأم أوكرانية، وفي طفولته كاد أن يموت من المرض لولا أن سيدة عجوز قدمت إليه العسل البري، وفي فترات كثيرة لم يكن في بيتهم ما يؤكل فكان جده يصطاد الضفادع لتكون وجبة العشاء ولكن جورباتشوف كان يرفض تناولها، إلا أنه فيما بعد أكلها هو وزوجته رايس في مطعم عائم على نهر السين في باريس.

ستالين أسطورة عسكرية ومعجزة سياسية

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الصف العاشر كان على جورباتشوف كتابة مقال عن ستالين لإنهاء تخرجه من المدرسة المتوسطة، فكتب أن ستالين أسطورة عسكرية ومعجزة سياسية ومثل أعلى للشباب الروسي، «طبعا حصل على علامة ممتاز»، لكن فيما بعد أصبح جورباتشوف من ألد أعداء ستالين، إذ ذكر جورباتشوف أن مشكلة ستالين كانت إقصاء الناس عن المجال السياسي.

ستالين خرج من الحرب العالمية الثانية منتصرا

وأوضح الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، أن ستالين خرج من الحرب العالمية الثانية منتصرا وجلس مع الرئيس الأمريكي وقتها فرانكلين روزفلت يقسمان العالم بينهما وكان من نصيب الاتحاد السوفييتي أوروبا الشرقية ونصف ألمانيا ونصف عاصمتها ونصف التعويضات التي دفعتها.