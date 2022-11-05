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عادل حمودة بـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تغيرت بين الحرب على الإرهاب وصعود التيار الضاغط

كتب:

محمد عزالدين
09:28 م | السبت 05 نوفمبر 2022
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنّ علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية قديمة وتمتد إلى عشرات السنين.

التأشيرة في أمريكا قبل الحرب على الإرهاب 

وأضاف «حمودة»، خلال تقديم برنامجه «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إنّه زار الولايات المتحدة أكثر من 20 مرة تعرف على الصحفي بوب وودورد، ووزير الخارجية من خلال أسامة الباز، مشيرًا إلى أنه نشر كتابه «أمريكا الجنة والنار»، والذي حصل من خلاله على جائزة الدولة التقديرية.

وأشار إلى أنّ أمريكا تغيرت ما بين الحرب على الإرهاب وما بين صعود التيار الضاغط، مشيرًا إلى أنّ التأشيرة سابقًا كانت عبارة عن إمضاء فقط قبل أن تصبح معقدة وتحتاج إلى موافقة من عدة جهات.

وأوضح أن اختيار الرئيس الأمريكي يحتاج إلى موافقة اللوبي الأمريكي وهي عبارة عن جماعة ضاغة تضم 100 ألف عضو تجلب في الصناعة سنويًا ما يقرب من 9 مليارات دولار.

اللوبي العربي في أمريكا

وأشار إلى أن اللوبي العربي في أمريكا يتقدم خطوة ويتراجع خطوات، مؤكدًا أن اللوبي الأقوى هو اللوبي اليهودي المسمى إيباك، وهو اختصار اللجنة الأمريكية الصهيونية للشؤون العامة التي تضم 10 آلاف عضو و17 مكتبًا إقليميًا، ومجموعة من المانحين لأموال بلا حدود.

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