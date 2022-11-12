«رحلة الملك».. مسلسل رسوم متحركة عن مسيرة محمد صلاح

أعلن هيثم السيد مؤلف أول مسلسل رسوم متحركة عن الأسطورة المصري محمد صلاح، الانتهاء من كتابة العمل بالكامل، والذي عنونه بـ«رحلة الملك»، عن قصة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، مشيرا إلى استكمال الحلقات الثلاثين من العمل التاريخي، في انتظار الانطلاق نحو التنفيذ الفعلي بدءا من شهر يناير المقبل، بعد الاتفاق مع الشركة المنتجة للعمل.

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن محمد صلاح أسطورة تستحق التخليد في أعمال عديدة، فضلا عن أحقية الأطفال في المعرفة الشاملة لتاريخ هذا اللاعب الفذ صاحب المشوار البديع من قريته في «نجريج»، وصولا إلى أحد أفضل لاعبي العالم، مرورا برحلته الملهمة التي تستحق التسجيل.

نضال اللاعب محمد صلاح

وأضاف مؤلف «رحلة الملك»، أن محمد صلاح الذي يلعب في ليفربول، محققا أرقاما قياسية عالمية، نجم المنتخب القومي، يعشقه الملايين سواء في مصر أو انجلترا أو شتى بقاع الأرض، كان يلعب في «المقاولون العرب»، وكان يناضل لكي يصل إلى التمرين، مر بصعوبات كثيرة، يحب أهله وبلده ودائما يده في الخير، مبتسم دوما، أحلامه لا تقف أبدا، ومعظم الشباب والمراهقين يحلمون أنه يصبحوا نسخة أخرى منه.

يكشف المسلسل، عن كواليس وأسرار لأول مرة، عن مدرس التربية الرياضية في مدرسة صلاح الابتدائية، أصحابه الذين كان يلعب معهم، مرحلة طفولته وصباه، مشواره من قريته في مركز بسيون بمحافظة الغربية إلى نادي المقاولون العرب، ومن الذي كان يصحبه؟ فضلا عن المواقف التي كانت تحدث معه أثناء الذهاب والعودة من التمرين.

كما يجيب «العمل»، عن أول مدرب حضر معه أول تمرين، وماذا قال له؟ من أول شخص نصحه بضرورة وضع خطة لحياته؟ ما النادي الذي كان من المفترض أن يلعب بين صفوفه قبل «المقاولون»، المصريين الذين التقاهم في أوروبا عندما سافر أول مرة، بمن يتواصل «صلاح» حتى اليوم من أصدقاء الطفولة، وهل حياته صلاح كـ«سوبر ستار» مرهقة أم ممتعة؟

رحلة الملك محمد صلاح

وأوضح هيثم السيد في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تساؤلات أضعاف اللي قلته، وإجابات كتير، وأحداث كتير، بقالي 6 شهور بجمعها وأضفرها وأكتبها، وسافرت وقابلت ناس، وسمعت من ناس، وجلسات عمل، واجتماعات ومقابلات، عشان نكتب 30 حلقة أنيمشن عن رحلة الملك صلاح ولسه المرحلة الأهم.. مرحلة إن صلاح نفسه يقرأ التفاصيل اللي اتكتبت.. ودي هتكون مرحلة الرحلة إلى مدينة ليفربول، واللي بيترتب لها من وقت طويل».

واختتم هيثم بقوله: «تقريبا أنجزنا كل حاجة في قعدة مع المنتج من 3 أشهر، وحددنا نقطة الانطلاق بعد الانتهاء من الكتابة، ستكون أول يناير.. مرحلة الكتابة انتهت وخلاص هننطلق، قررنا إننا هنتعامل مع المسلسل بمنطق مختلف عن أنه مجرد مسلسل أنيمشن عن صلاح».