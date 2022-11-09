البابا تواضروس عن محمد صلاح: «بره لقيوه شاطر لقطوه»

ضرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المثل بالنجم المصري محمد صلاح في النجاح والمثابرة وتنمية الموهبة من الصغر، مهما كانت الظروف في البدايات، قائلًا: «محمد صلاح كان في قرية صغيرة وبره لما لقيوه شاطر لقطوه ونموه» مشدداً على ضرورة تنمية المواهب.

واضاف البابا تواضروس خلال عظته على هامش تكريم 120 من الأوائل في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن أحد رؤساء أمريكا قال: «لقد كنا نعلم أن مصادر الثروة في بطون الأرض لكننا اكتشفنا أنها موجود في فصول الدراسة» مشيرًا إلى أن ثروة كل شخص ودولة متمثلة في تنمية قدرات أبناء شعبها.

البابا تواضروس للأسر: لا تقارنوا أولادكم بغيرهم

وطالب البابا من الأسر عدم وضع أطفالهم في مقارنة مع غيرهم، مشيرًا إلى ضرورة التشجيع الدائم على المواهب والخدمات الاجتماعية، وأن يسيروا مع أبنائهم فيما يحبونه: «التشجيع يصنع المستحيل».

البابا تواضروس: شجعوا أولادكم على المغامرة الحكيمة

وتابع: «لو ابنك قال مش قادر اسنده ولو قال معرفش علمه، ولو قال مستحيل قول له جرب»، مشيرًا إلى أن أبناء الغرب عندهم روح المغامرة، مطالبًا بتشجيع أولادهم على المغامرة بحكمة وأن تكون محسوبة.