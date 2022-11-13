وفاة عريس بأزمة قلبية ليلة زفافه في حلوان.. الفرح تحول إلى سرادق عزاء

«مش هنقول عندنا فرح هنقول عندنا مليونية».. بهذه الكلمات السابقة وجه الشاب «حسن سيد عجمي» البالغ من العمر 28 سنة، الدعوة إلى الكثير من محبيه وأصدقائه لحضور حفل زفافه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، ولم يدر أن فرحته تتحول إلى حزنه، عندما سيطرت حالة من الحزن على أهالى منطقة العزبة القبلية بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، عندما توفي ليلة حفل زفافه في ظروف غامضة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتجمع أصدقاء المتوفى وأهالي المدينة لتشييع جثمانه.

بلاغ باستقبال الحالة

ورد لقسم شرطة حلوان، بلاغ من مستشفى الهدى، بوصول جثمان «حسن سيد عجمي» يبلغ من العمر 28 سنة، مقيم بالمشروع الأمريكي متوفيا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى حلوان العام.

يدعو الجميع لحضور حفل زفافه على صفحته الشخصية

يقول «أحمد نوار» أحد اصدقاء المتوفى، أنه كان عقد قرانه كان يوم الجمعة 28/10/2022 وكان برفقته أسرته وأصدقائه، في حالة من الفرح الشديد، وقرر تحديد موعد لحفل زفافه، اليوم السبت «مالحقش يفرح الكل كان مصدوم لما فوجئ الجميع بسقوطه على الأرض، ولم يكن يشتكي من أمراض في جسده، الشاب حسن كان خلوقًا والجميع حزين على فراقه، توفي بأزمة قلبية مفاجئة، وفشل المتواجدون بالمنزل، محاولات إنقاذ حياته لافتًا إلى أنهم نقلوا «عفش» زواجه الأسبوع الماضي وكان يدعو أصدقاءه ومحبيه لحضور حفل زفافه على صفحته الشخصية، لأنه وحيد والديه.