«الفرح تحول لمأتم».. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في حفل زفاف بقنا

صرخات عالية وحالة من الهرج سيطرت على إحدى قرى محافظة قنا، بعدما أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر وشطر رأسه بفأس صغير وسط حفل زفاف خاله، ليسقط الأخير جثة هامدة، وتحل ملامح الصدمة والفزع على وجوه الأهالي بعد أن كانت ترسم على وجوههم الفرحة.

البداية كانت مع إقبال حشد من الأهالي لتأدية واجب حضور حفل الزفاف، ووقف بينهم الشاب الأربعيني يستقبل الضيوف، وسط انشغاله فوجئ بشقيقه الأصغر صاحب الـ34 عاما، يقف أمامه وبيده فأس صغير، وعلى حين غرة ضربه به على رأسه.

مقتل أربعيني على يد شقيقه

عدة ضربات متتالية وجهها الشاب الثلاثيني على رأس شقيقه الأكبر، مما أسفر عن سقوط الأخير جثة هامدة لا حراك لها، ثوان معدودة نظر بها المتهم على جثة شقيقه ومن ثم ذهب أدراجه وكأنه لم يفعل شيئا، تجمع ضيوف حفل الزفاف حول الجثة في حالة من الصدمة والفزع لرؤيتهم للشاب مهشم الرأس.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارا بورود بلاغ يفيد بمقتل «ح» في العقد الرابع من العمر على يد شقيقه الأصغر «م» الذي يبلغ من العمر 34 عاما، بعد أن وجه له عدة ضربات متتالية بفأس صغير أسفر عن تهشم رأسه ووفاته في الحال.

إصابة المتهم بهلاوس سمعية وبصرية

وكشفت التحقيقات الأولية لجهات التحقيق، أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطى عددًا من المواد المخدرة، وكان يعاني من عدد من الهلاوس السمعية والبصرية خلال الأشهر الماضية، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهم في هذه الجريمة من الممكن انه يعاني من مرض نفسي، وهذا يحدده الطبيب المختص أو تقرير الصحة النفسية بعد إخضاعه بإحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن وهي 45 يوما على الأقل، لتحديد مدى صحة قواه النفسية أو العقلية.

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أن من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، والغيبوبة الناتجة عن تعاطيه العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها دون علمه، فلا عقاب له، أما إذا ثبت أنه بكامل قواه العقلية فيعاقب بالإعدام شنقا طبقا للمادة 230 من قانون العقوبات.