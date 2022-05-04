وفاة شاب بطلق ناري بطريق الخطأ في حفل زفاف بالشرقية.. الفرح تحول لمأتم

لقي شاب مصرعه، مساء أمس، إثر إصابته بطلق خرطوش بطريق الخطأ أثناء تواجده في حفل زفاف بقرية نزلة الخيال، التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

مقتل شاب بطريق الخطأ في حفل زفاف بالشرقية

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد وفاة «عمر . ي . ا»، 18 عاما، مقيم بمدينة السلام في محافظة القاهرة، إثر إصابته بطلق ناري «خرطوش»، أثناء تواجده في حفل زفاف بقرية نزلة الخيال التابعة لدائرة مركز أبو كبير.

التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الشاب المتوفى كان متواجدا في حفل الزقازيق لتهنئة شقيق صديق شقيقه بزفافه، وأثناء الاحتفال بالعُرس أطلق أحد الشباب طلقات خرطوش ابتهاجا بحفل الزفاف فأصابت إحدى الطلقات المجني عليه بطريق الخطأ، ما أدى لوفاته في الحال.

وحُرر محضر بالواقعة، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، تميهدا لإصدار تصريح بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من معاينة الجثمان وإصداره تقريرا تفصيليلا بإصابات المجني عليه وتحديد سبب وفاته.

يشار إلى أن محافظة الشرقية شهدت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حلول موعد عيد الفطر، عدة حوادث، أبزرها مقتل امرأة شابة على يد شقيقها في قرية بني جري التابعة لمركز أبو حماد، ومقتل شاب وإصابة سيدة على يد عاطل، بعدما حاول المجني عليه التدخل للدفاع عن السيدة وابنتهما بعدما هاجمهما المتهم بسلاح ناري لرفضها طلبه بشأن خطبتها، كما لقيت طالبة مصرعها، فيما أصيبت 4 أخريات في حادث انقلاب سيارة.