فيريرا يتمسك بـ سيف فاروق جعفر في الزمالك ويرفض رحيله لبيراميدز

كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك، عن تقدم فريق بيراميدز بعرض لضمه في يناير المقبل، ورغبة الفريق الأبيض في بقائه، حيث رفض المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا التخلي عن اللاعب الشاب.

سيف فاروق جعفر يطلب المشاركة مع الزمالك

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن سيف فاروق جعفر طلب المشاركة مع الفريق الأول، لكن الجهاز الفني برر له أن سبب غيابه هو تواجد عدة لاعبين يعتمد عليهم فيريرا بالإضافة إلى الصفقات الجديدة في خط الوسط.

تجديد عقد سيف جعفر

وأشار المصدر، إلى أنه ستكون هناك جلسة في منتصف شهر ديسمبر المقبل، لدراسة تجديد عقد سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك للمزيد من التفاصيل اضغط هنا