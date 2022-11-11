بيراميدز يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم ثنائي الفريق في يناير

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن كواليس مفاوضات الأهلي لضم ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة المارد الأحمر، في الحصول على خدماتهما، في يناير.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز، لـ «الوطن سبورت»، أن الثنائي إبراهيم عادل وأسامة جلال يعدان مشروعا بالنسبة للفريق بكل تأكيد، موضحا أنه في الفترة الماضية، حدث تفاوض من النادي الأهلي لضم الثنائي، وطلبنا مبلغا معينا، لكن لم يحدث اتفاق ولم يستمر التفاوض بعد تحديد قيمة الصفقة.

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