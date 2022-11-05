سيف زاهر يكشف كواليس جلسات فيريرا مع الوردي وإمام عاشور: شرح وتحذير

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن عقد جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، جلسات للحديث مع بعض اللاعبين، مثل زكريا الوردي وإمام عاشور، عقب النتائج السلبية التي وقع فيها الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

وقال زاهر في تصريحاته عبر برنامج «ملعب أون تايم»، على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 1»: «فيريرا عقد جلسة مع زكريا الوردي، وشرح له بعض النقاط المتعلقة به سواء الخشونة أو التركيز أو قلة الأخطاء.

وأكد فيريرا، للوردي، أن فرصة مشاركته صعبة إذا لم يتطور في تلك الجوانب، فيما طالب المدير الفني لنادي الزمالك، إمام عاشور، بالتركيز في الفترة القادمة، موجها له تحذيرا أخيرا بشأن عدم التزامه. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.