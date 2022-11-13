معرض جامعة القاهرة في شرم الشيخ يستقبل زوار مؤتمر قمة المناخ COP27

توافد عدد من كبار الزوار، وفي مقدمتهم رؤساء الجامعات المصرية والوفود الأجنبية المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27، على معرض جامعة القاهرة ضمن جناح الابتكار الأخضر، والذي يُقام في المنطقة الخضراء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة؛ للتعرف على مساهمات جامعة القاهرة في الحد والتكيُّف مع التغيُّرات المناخية.

تحويل المخلفات الزراعية لمنتجات ذات قيمة اقتصادية

وزارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جناح جامعة القاهرة، واستمعت إلى شرحٍ من الدكتور عبدالله صبحي، الأستاذ بكلية الزراعة، عن فكرة المشروع المشارك وأهميته، والحلول التي يُقدمها من خلال تقنياتٍ لا تتسبب في أي أضرارٍ بيئية في أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل، ما يُساهم في الحد من الانبعاثات الضارة.

كما استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية والبيئة، العديد من الزوار وضيوف المؤتمر من الوفود الأجنبية الذين حرصوا على زيارة معرض جامعة القاهرة، والتعرف على آليات عمل مشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

يذكر أنّ جامعة القاهرة تشارك بفاعلية في مؤتمر قمة المناخ COP27 في إطار التوجه العالمي وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة، وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي، وافتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبصحبته عدد من رؤساء الجامعات، وبحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة للمجتمع والبيئة، معرض جامعة القاهرة في جناح الابتكار الأخضر ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.