مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل مشروع قانون «مزاولة مهنة معلم»: سنحارب الدخلاء

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مشروع قانون رخصة مزاولة مهنة المعلم، الذي سبق وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام مجلس النواب، أنّه سيقدّمه إلى البرلمان، بحيث لا يكون هناك دخلاء على مهنة المعلم.

اختبارات للمتقدمين للحصول على الرخصة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ مهنة المعلم لن يعمل بها من لن يحصل على رخصة مزاولة مهنة معلم، ودونها سيكون من يقف ليشرح للطلاب «منتحل صفة معلم»، مشيرا إلى أنّ الوزارة هي من ستمنح هذه الرخصة بعد اختبار المتقدم للحصول عليها.

وأضاف المصدر، أنّه من بين شروط الرخصة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وليس لديه مشكلات جنائية، ويجتاز الاختبارات المطلوبة، والاهم أن يكون عضوا بنقابة المعلمين، مؤكدا أنّ معلمي المدارس الحكومية لن يحتاجون إلى الرخصة، لأنهم حاصلون على شهادة صلاحية.

مؤهل عالٍ مع دبلومة تربوية

ولفت المصدر، إلى أنّ رخصة مزاولة مهنة معلم، ستكون لخريجي كليات التربية، أو من يحصلون على مؤهل عالٍ مع دبلومة تربوية، مشيرا إلى أنّ الدبلومة التربوية شرط أساسي لمن لم يتخرج من كليات التربية، وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء خلال أيام.