«التعليم»: تدريب 5 آلاف موجه ومعلم على فنيات صياغة أسئلة الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هام للمديريات التعليمية ، تدريب عدد ٥ الاف من الموجهين والمعلمين بالتعليم الثانوي على اساليب التدريس وفنيات صياغة الاسئلة وفق نظام التقييم الجديد المطبق بالمرحلة الثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، في ضوء التكليفات الصادرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، تقرر تدريب عدد ٥ الاف من الموجهين والمعلمين بالتعليم الثانوي على اساليب التدريس وفنيات صياغة الاسئلة وفق نظام التقييم الجديد المطبق بالمرحلة الثانوية.وطالبت وزارة التعليم ، المديريات بموافاتها بكامل بيانات المرشحين للتدريب على ان تتضمن (رقم الكود - الاسم - الادراة التعليمية - المديرية - رقم الهاتف )وذلك في جميع تخصصات المواد الاساسية بمرحلة الثانوية العامة من الموجهين من جميع الادارات التعليمية ممن لديهم خبرات في مجال التدريب ، وذلك حتى يتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي على مجموعات من المعلمين في اداراتهم لنشر ثقافة التقييم الجديدة بين جميع معلمي بالمرحلة الثانوية.