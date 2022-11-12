التعليم: فقرة يومية في الإذاعة المدرسية لتغطية فعاليات مؤتمر المناخ

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، لتخصيص فقرة يومية في الإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات مؤتمر المناخ، طوال فترة انعقاده.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها: «تزامنا مع استضافة مصر فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، التي تعد لحظة فارقة في التعامل مع قضية التغيرات المناخية التي تمتد آثارها لتطال العالم كله، تقرر تخصيص فقرة يومية في الإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات مؤتمر المناخ طوال فترة انعقاده».

وأضافت وزارة التربية والتعليم: «يجب إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين في الإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، بهدف رفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية، وكيفية مواجهتها والحد منها، حفاظا على عالمنا من التأثيرات الناتجة عنها».