مصر والسويد تبحثان التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والزراعة

تبحث مصر التعاون مع السويد في عدد من المجالات الاقتصادية، منها المشروعات الصغيرة والزراعة. وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه يجرى حاليا الاعداد لتنظيم منتدى أعمال مصرى سويدى مشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين ، لافتاً الى انه من المقرر ان يعقد المنتدى بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الربع الاول من العام المقبل بمشاركة وفد كبير من رجال الاعمال المصريين .

استعراض الفرص الاستثمارية

وقال إن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مؤكداً حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز المتاحة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع مختلف الاسواق والتكتلات الاقتصادية ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تتيح نفاذ المنتجات بمعاملة تفضيلية لأسواق 54 دولة افريقية .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع جوهان فورسيل وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأكد الوزير حرص الدولة على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السويد على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف ، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الإقتصادين المصرى والسويدى على حد سواء .

وأشار سمير إلى ان المباحثات تناولت اهمية الاستفادة من الخبرات السويدية الكبيرة فى مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا الاستفادة من الخبرة السويدية الكبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والعمل على زيادة الاستثمارات السويدية فى مصر فى هذا المجال .

ولفت الوزير إلى أن اللقاء تناول امكانيات التعاون بين البلدين فى مجال نقل التكنولوجيا السويدية المتطورة للقطاع الزراعى خاصة للمشروعات المتعلقة بتحقيق الامن الغذائى والتى تمثل اولوية كبيرة للدولة المصرية ، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة السويدية الدولية للتعاون الانمائى SIDA فى مجالات تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات للكوادر العاملة بالقطاع الحكومى في مصر .

ونوه سمير إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 928 مليون دولار ، مشيراً إلى أن الاستثمارات السويدية فى مصر تبلغ 145 مليون دولار فى عدد 222 مشروعاً فى مجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والانشاءات والخدمات والسياحة والزراعة .

أهمية السوق المصرية

ومن جانبه اعرب جوهان فورسيل وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبا البلدين ، موجهاً التحية للدولة المصرية على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ .

واوضح ان السوق المصرى يعد أحد أهم الاسواق الجاذبة للمستثمر السويدى حيث تتواجد فى مصر العديد من كبريات الشركات السويدية سواء فى مجال انتاج الاجهزة الكهربائية او وسائل النقل خاصة الاتوبيسات بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى ، مشيراً الى ان هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الاعمال المصرى والسويدى .