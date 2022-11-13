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محمد صبحي ينعى سامي فهمي: وداعا صديقي الغالي.. كنت وفيا مخلصا وعطوفا

كتب:

هبة أمين
12:14 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنان الراحل سامي فهمي

الفنان الراحل سامي فهمي

نعى الفنان القدير محمد صبحي، الفنان الراحل سامي فهمي، الذي غيّبه الموت صباح اليوم، بكلمات مؤثرة أرفقها بصورة لهما من حفل نظّمه «صبحي» قبل نحو عامين، بمناسبة مرور 50 عاما على مشواره الفني.

ودوّن صبحي، عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان سامي فهمي، لقد تلقيت نبأ رحيلك بألم وأسى».

وفاة الفنان سامي فهمي

وأضاف صبحي في منشوره: «شريط الذكريات بيننا لم يتوقف، آخرها من أسبوعين، رحمة الله عليك، كنت صديقًا وفيًا مخلصًا عطوفًا على من حولك وأولهم أنا، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته، وللأسرة الصبر والسلوان، عزائي للصديقة الفنانة عايدة فهمي، شقيقة سامي، وإلى أسرته زوجته وابنته».

أعمال الفنان الراحل سامي فهمي

وجسّد الراحل سامي فهمي، شخصية «شاكر فضله» في مسلسل «فرصة العمر» عام 1976، بطولة محمد صبحي، والذي لعب أشهر شخصياته علي مظهر، بطولة حسن عابدين، ونسرين، ومحسن محيي الدين، تأليف لينين الرملي، إخراج أحمد بدر الدين.

ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها الفنان سامي، مسلسل «حكايات ميزو» أمام الفنان سمير غانم، حيث جسّد شخصية سلطان عام 1977.

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بقلم هبة أمين