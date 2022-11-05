في ذكرى وفاة حسن عابدين.. 30 سنة فن وتراجع عن اعتزاله بسبب الشعراوي

يعد الفنان حسن عابدين، صاحب مسيرة فنية استمرت نحو 30 عامًا، بدأت في ستينيات القرن الماضي حتى وفاته في مثل هذا اليوم 5 نوفمبر عام 1989، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يقدر بأكثر من 120 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

وكان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل «أنا وإنت وبابا في المشمش»، والذي عرض على شاشة التليفزيون في نفس العام وقبل وفاته بشهور أمام فردوس عبدالحميد ومحمود الجندي، للكاتب أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل، كذلك فيلم عنبر الموت الذي عرض بالسينما في نفس العام بطولة نور الشريف ويحيى الفخراني، قصة يوسف إدريس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أشرف فهمي.

33 عامًا على ذكرى وفاة حسن عابدين

ومن أشهر الشخصيات التي قدمها على شاشة التليفزيون «عصفور أفندي» في مسلسل أهلًا بالسكان، و«عبدالباقي الجوهري» في مسلسل أنا وإنت في المشمش، و«عبدالحميد» في مسلسل في حاجة غلط، و«علوي بركات» في «برج الأكابر».

فكّر في الاعتزال وأقنعه الشعراوي بالعودة

وفي سبعينيات القرن الماضي، فكّر حسن عابدين، في الاعتزال والابتعاد عن التمثيل بعد موقف تعرض له خلال أداءه مناسك العمرة، حيث منعه بعض الأشخاص من دخول المسجد النبوي بزعم أنه ممثلًا، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية لنجله، الأمر الذي أحزنه كثيرًا، ونصحه صديقه الفنان إبراهيم الشامي بالذهاب إلى الشيخ الشعراوي أولًا، ورحبّ الأخير به وعبر عن إعجابه بفنه.

وتراجع عن حسن عابدين، عن قرار اعتزاله عندما قال له الشيخ الشعراوي «إنت حبيبي، لما تعتزل هتفرج على مين بعد كده»، وهو ما أثلج صدره.

ومن أشهر المسرحيات التي شارك بها «عش المجانين» مع محمد نجم وليلى علوي، و«على الرصيف» مع سهير البابلي وأحمد بدير، و«نرجس» مع سهير البابلي ورشوان توفيق.

ومن الأعمال السينمائية التي شارك بها حسن عابدين «على من نطلق الرصاص، ريا وسكينة، العذاب فوق شفاه تبتسم، فيفا زلاطا، سيقان في الوحل، مملكة الهلوسة، درب الهوي».