وزارة الأوقاف تنشر مجالس الإفتاء في المحافظات لنشر الفكر الوسطي

شهدت مجالس الإفتاء في المساجد الكبرى إقبالًا، إذ يواصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب، في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان

فيما أكد العلماء، أنّ بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان، محذرين من الانسياق خلف مواقع الجماعات الإرهابية التي تعمل على نشر الأكاذيب والافتراءات وبث الشائعات قصد إثارة الفوضى، وأن علينا جميعًا التصدي بكل قوة للعناصر الإرهابية المجرمة المخربة، وأن نكشف كذبهم وافتراءهم وزيغهم وزيفهم وضلالهم.

وألا نسمح للمفسدين بالنيل من وطننا أو أمننا واستقرارنا، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على مواصلة مسيرة البناء والتعمير، فديننا فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودين البناء والتعمير لا الإفساد ولا التخريب.