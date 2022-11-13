مواعيد القطارات اليوم والتأخيرات المتوقعة.. بعضها يصل لـ120 دقيقة

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن مواعيد القطارات اليوم والتأخيرات المتوقعة، والتي يحرص الكلايين على معرفة المواعيد قبل التحرك بتلك الوسيلة من المحافظات إلى القاهرة والعكس.

وأوضحت الهيئة أنّ مواعيد القطارات اليوم والتأخيرات المتوقعة تتم بتنسيق دقيق، منعا لتعطيل مصالح المواطنين، واستمرار لأعمال التطوير الشاملة التي تتم على بعض الخطوط.

واستمرارا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، مواعيد القطارات اليوم والتأخيرات المتوقعة، كما يلي.

- خط (القاهرة / الإسكندرية): متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

- خط (القاهرة / السد العالي): متوسط تأخيرات قطار (القاهرة / أسيوط) نحو 90 دقيقة، وقطار (أسيوط / أسوان) نحو 60 دقيقة.

- خط (بنها / بور سعيد): متوسط تأخيرات القطارات تصل لنحو 120 دقيقة.

- خط (طنطا / المنصورة / دمياط): متوسط تأخيرات القطارات تصل لنحو 60 دقيقة.

- خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة): متوسط تأخيرات القطارات يصل لنحو 60 دقيقة.

إجراءات تأمين حركة القطارات في الأمطار

ووضعت هيئة السكة الحديد عدة إجراءات لتأمين حركة القطارات خلال الأمطار، منها نشر فرق الصيانة والطوارئ بالمحطات لإصلاح أي أعطال، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، وتقليل سرعات القطارات، وتجهيز معدات شفط وكسح المياه لشفط المياه من المحطات.

وأضافت الهيئة، عدة إجراءات أخرى، وهي متابعة الأرصاد الجوية وحالة الطقس لحظة بلحظة، والتنبيه على سائقي القطارات بالالتزام بتعليمات القيادة في تلك الأثناء، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية في محطة مصر برمسيس، وتشكيل 11 غرفة عمليات بالمحطات بالمحافظات.