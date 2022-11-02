وزير النقل: عقوبات رادعة على من يرشقون القطارات بالحجارة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقوبات رادعة على من يرشقون القطارات بالحجارة أثناء مسيرها على جميع خطوط السكة الحديد، على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة، تمثل خطورة كبيرة على الركاب المسافرين، وسائقي القطارات، موضحا أن التوعية بخطورة هذه الظاهرة مستمرة.

عقاب لكل من يرشق القطارات بالحجارة

قال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش تكريمه لسائق قطار شربين داخل محطة مصر برمسيس، الذي تعرض لجرح بالعين اليسرى، نتيجة رشق عدد من الأشخاص، القطار رقم 500 اكسبريس «شربين- طنطا»، أثناء مسيره، إنه سيكون عقاب رادع لكل من يرشق القطارات بالحجارة، مطالبا جموع المواطنين، بالحفاظ على مرفق السكك الحديدية، لأنه ملك للشعب المصري.

لا يوجد قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أنه لا يوجد أى قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط جديدة وأخرى محدثة، منوها بأن قطارات السكة الحديد، تخدم نحو مليون و200 ألف راكب يوميا، كما أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة، لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.