«ثقافة الشيوخ» تناقش مشروع سياحة المسنين وإحياء مهرجان القراءة للجميع

تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صالح البدري بشأن «مشروع سياحي متكامل لسياحة المسنين من دول أوروبا في فصل الشتاء» لاستغلال اعتدال المناخ في مصر.

وأكد «البدري» في اقتراحه أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم، لما تمتلكه من إمكانات سياحية متعددة ومتنوعة، فالأراضي المصرية تحمل ثلث آثار العالم، إضافة إلى وجود العديد من الشواطئ والمدن الساحلية التي تصنف ضمن أفضل شواطئ العالم.

السياحة العلاجية

وأضاف النائب في الاقتراح المقدم، أن السياحية العلاجية في مصر موجودة وبشكل غير مقنن وبمجهودات فردية، فالكثير من الأشقاء في الدول العربية يأتون لمصر لتلقي العلاج أو إجراء عمليات معينة لانخفاض التكلفة، ولوجود الكفاءات الطبية المتميزة، ما يجعل التفكير في تقنين الأمر بات ضروريا.

أزمات الطاقة

وأوضح أن مصر تمتلك مناخا دافئا إلى حد كبير في فصل الشتاء، وهو ما يعد عامل جذب مهم خاصة لكبار السن من دول أوروبا التي تعاني من انخفاض درجات الحرار، وفي ظل أزمات الطاقة التي تواجه أوروبا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كان التفكير في توفير برامج سياحية خاصة لكبار السن والمسنين في أوروبا لقضاء وقت معين في مصر، خاصة في الجنوب، للاستمتاع بالدفء مع وجود برنامج صحي شامل لهم من قبل وزارة الصحة، أو بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت «البدري» إلى أن المشروع يتضمن أنه يمكن للسائح أن يجري فحوصات شاملة في نفس الوقت الذي يستمتع فيه برحلته بين آثار مصر وشواطئها، كما يمكن إضافة العديد من الأماكن السياحية التي تتميز بها مصر وتحمل العديد من الفوائد الطبية، مثل العين السخنة التي تشتهر بالعيون الكبريتية التي يجري الاستشفاء فيها بطرق ووسائل طبيعية من أمراض النقرص و الروماتويد والحساسية، وكذلك كهف الملح في العين السخنة الذي يمتاز بتوفير الأملاح المعدنية واليود للمساعدة على الشفاء من العديد من الأمراض.

وتناقش لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إحياء مهرجان القراءة للجميع وإصدار رقمي لمكتبة الأسرة وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانا دون التعدي على حقوق الملكية الفكرية.