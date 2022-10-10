خوفا من أزمات الطاقة.. 3 عواصم أوروبية تحتمي بالظلام الجزئي قبل الشتاء

المقدمات تشير إلى النتائج.. هكذا يقال دائما وهذا ما يظهر في الإجراءات الشديدة التي اتخذتها 3 دول أوروبية لتقليل استخدام الطاقة والكهرباء في ظل انتظار أوروبا إلى أول شتاء قاسي بعد وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

عاصمة النور يخفق وهجها

بدأت الإجراءات المشددة لتخفيض الطاقة في عاصمة النور والموضة باريس التي قررت إطفاء بعض أضواء الآثار فيها في ظل ارتفاع كلفة الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وتم إطفاء برج إيفل وسط باريس وأشهر معلم فرنسي أكثر من ساعة.

20 ألف مصباح مغلق

الإطفاء وصل أيضا نحو 20 ألف مصباح براق في مختلف أنحاء باريس، ولم يقتصر الأمر على العاصمة ولكن لدى سلطات متاحف مدينة ستراسبورج الفرنسية نية في زيادة أيام الإغلاق في المستقبل من أجل توفير الطاقة، وسيشمل الغلق يومين في الأسبوع للأماكن السياحية أيضا.

احتفالات رأس السنة ستتأثر

وبداية من 15 أكتوبر الجاري سيتم إغلاق المحال في السابعة مساء عدا المطاعم من أجل توفير الطاقة في البلاد، مع وجود نية إلى خفض استخدام الأضواء في أعياد الميلاد المجيد (الكريسماس) وستنتهي الاحتفالات في الساعة 11:45 وكذلك سيكون يوم الاحتفال الأخير في الثاني من شهر يناير وليس التاسع من يناير.

برلين تطفئ أنوار رموزها الآثارية

وانضمت العاصمة الألمانية برلين، إلى قائمة الدول الأوروبية التي تعمل على ترشيد الطاقة وتخطط المدينة إلى إطفاء 200 مبنى ويضم هذا عمود النصر وقصر شارلوتنبورج ومبنى البلدية في الليل، وتتجه مدينة هانوفر لتقليل الاستهلاك بنسبة 15% بشكل مستمر، وكانت تعتمد ألمانيا على 55% من غازها على روسيا ثم قل إلى 35% في يونيو الماضي ثم وصل إلى 20%.

السويد تنصح مواطنيها قبل الشتاء

ودخلت دولة السويد على الخطة، بإطلاق الحكومة في البلاد حملة لترشد الطاقة قبل بداية فصل الشتاء من أجل تجنب حدوث أزمة في الكهرباء، ووجهت الحكومة نصائح للأفراد بالتأكد من سحب الفيش بعد انتهاء الاستخدام وخفض التدفئة الداخلية وتذكر إطفاء الأنوار جيدا.