أستاذ اقتصاد: ظهور أزمات الطاقة في أوروبا مع اقتراب حلول فصل الشتاء

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن أزمات الطاقة العالمية بدأت في الظهور على السطح مع اقتراب دخول فصل الشتاء في العواصم الأوروبية، مشيرا إلى أن نشرات الأخبار الأوروبية دائما تتناول أزمات الطاقة التي عصفت بوجه الحياة في أوروبا بشكل عام.

5600 شركة تعلن إفلاسها

وأضاف «العمدة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أنه كلما اقترب وقت الشتاء تفاقمت أزمات الطاقة في العديد من البلدان الأوروبية: «بدأنا لأول مرة نتحدث عن ارتفاع معدلات الإفلاس في الشركات، ووصلوا حاليا لـ5600 شركة أعلنت إفلاسها، وده أعلى مما حدث في عام 2009».

ارتفاع معدل إفلاس الشركات بألمانيا

وأوضح أن معدل إفلاس الشركات ارتفع كذلك في ألمانيا، ووجهت الحكومة البريطانية مواطنيها بضرورة ترشيد الاستهلاك في المنازل، والتأكيد على أنها تقوم بقطع الكهرباء لمدة 3 ساعات يوميا عن المنازل بسبب نقص الإمدادات الخاصة بالوقود.

واستطرد: «إسبانيا طلبت من مواطنيها الذهاب إلى أعمالهم من خلال الدراجات، وده دليل أن معدل التضخم كبير ويرتفع».

واستطردت: «لو بصينا لأسعار الغاز في السوق العالمية فتقريبا تضاعفت بقدر 10 مرات خلال الشهور الماضية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وهيئة الطاقة وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات خلال فصل الشتاء، وفي السيناريو الأسوأ يكون هناك انقطاع في الكهرباء بالمنازل يوميا بواقع 3 ساعات».