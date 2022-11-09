إبراهيم عيسى: علاء عبدالفتاح فوضوي ولم يشارك في 25 يناير و30 يونيو.. ويكره مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن علاء عبد الفتاح لم يشارك في ثورتي 25 يناير ولا 30 يونيو، وكان على وشك الهجرة لجنوب أفريقيا، موضحا أنه كان مدونا من المدونين الكبار، ولكن لم يكن له دور سياسي بارز، ووالده سيف عبد الفتاح من الحقوقيين البارزين، وترافع عن كل المتهمين في القضايا السياسية، وجده من مؤسسي علم النفس في مصر، لكنه شخص فوضوي، ولا يؤثر في حياة 5 آلاف شخص.

أسرة علاء عبد الفتاح لديها مرارة من فوضويته

أضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، أن أسرة علاء عبد الفتاح لديها مرارة من فوضويته ومواقفه وأفكاره، التي تصنف ضمن التحريض على العنف والفاشية، قائلا: «كتابات علاء مدانة ومجرمة أمام المحاكم، وحتى الخواجات لا يبرؤون علاء بعد كتاباته المحضة على الكراهية والداعية للعنف، ولكن المطالبات تأتي في إطار الإفراج عن شاب مدان في جريمة عوقب عليها سلفًا».

عبد الفتاح مش مؤثر في حياة 5 آلاف واحد فى مصر

تابع الإعلامي إبراهيم عيسى: «علاء عبد الفتاح شاب فوضوي، وأفكاره فوضوية، ويكره المؤسسات المصرية، وفي منتهى العنف وعمل اللي عمله، وكتاباته مدانة 100% ومحدش بيحاول يبرئ علاء عبد الفتاح، وعلاء عبد الفتاح مش مؤثر في حياة 5 آلاف واحد في مصر»