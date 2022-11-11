مواطنون ينظمون مظاهرة ضد اختطاف قمة المناخ لصالح علاء عبدالفتاح (صور)

نظم عدد من المواطنين بشرم الشيخ مظاهرات، اليوم، ضد اختطاف قمة المناخ لصالح علاء عبدالفتاح.

واصطف العشرات حاملين العلم المصري وصورا تظهر المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية عالميا، رغبة منهم في تذكير الحضور بهدم قمة المناخ التي تنصب على الاهتمام بالكوكب ومواجهة التحديات المناخية ووقف انبعاثات الكربون وكذلك التحذير من عدم اختطاف القمة لصالح أطراف معادية للوطن.

فيديو تحريضي لـ علاء عبدالفتاح

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو علاء عبدالفتاح، المسجون على ذمة قضايا، يحرض من خلاله على القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات القضاء، ضاربًا بكل التقاليد والأعراف الوطنية المصرية عرض الحائط.

إرهاب علاء عبدالفتاح.. امتد لشقيقته سناء سيف التي مارسته، بسبب تجاوزهم في إدارة جلسة العدالة المناخية التي عُقدت في الجناح الألماني بمقر انعقاد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.