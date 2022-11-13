«الهجرة» توضح إجراءات امتحانات المدارس الدولية لأبناء المصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إجراءات امتحانات نظام اللغات لأبنائنا في الخارج، لعام 2022/2023، والتي تنعقد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على توفير كل الأخبار المتعلقة بالمصريين في الخارج، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات امتحانات المدارس الدولية لأبناء المصريين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

إجراءات امتحانات المدارس الدولية لأبناء المصريين بالخارج

- غير مسموح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم للامتحان في جميع المواد على نظام أبنائنا في الخارج لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تُدرَّس داخل جمهورية مصر العربية إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف:

1- الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، واجتيازه لهذا الامتحان على أن يحضر الطالب بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية.

2- الإمتحان الذي يتم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات أبنائنا في الخارج.

- يسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بأداء الامتحان في المواد القومية عن طريق تقديم ملف الأنشطة باللغة العربية، ومواد (اللغة العربية، التربية الدينية، الدراسات الاجتماعية)، ومن الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي مواد (اللغة العربية، التربية الدينية، التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية).

- يشترط عند التقدم لأداء الامتحان في المواد القومية إحضار أصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب وأصل بيان نجاح فى المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الإدارة التعليمية.