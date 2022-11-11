لأبنائنا في الخارج.. إجراءات امتحانات نظام اللغات لعام 2022/2023

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إجراءات امتحانات نظام اللغات لأبنائنا في الخارج، لعام 2022/2023، والتي تنعقد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجراءات امتحانات نظام اللغات لأبنائنا في الخارج، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

إجراءات امتحانات نظام اللغات لأبنائنا في الخارج

- يعقد امتحان في المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى للطلاب المتقدمين على نظام الملفات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، على أن يكون امتحان المستوى الرفيع بنفس لغة امتحان اللغة الأجنبية الأولي.

- يؤدي الطلاب من الصف الأول الاعدادي وحتى الصف الثالث الاعدادي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في إحدى اللغات الاتية : (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الاسبانية).

- يؤدى الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصفين الثاني والثالث الإعدادي بنفس اللغة التي أدلى بها الامتحان بالصف الأول الإعدادي ولا يجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية.

- إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية فيشترط أن تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية.

- يشترط لاستمرار الطلاب على نظام الملفات الذين يودون امتحان العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية، اجتياز الاختبار في مادة المستوى الرابع بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، بالإضافة إلى اجتياز اختبار اللغة الأجنبية الثانية للطلاب.

- بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي يشترط لاستمرار الطلاب على نظام اللغات أداء ملف الأنشطة باللغات الرياضيات المستوى الرفيع.

- الامتحان الذي يتم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع الحالات السابقة، عند عودة الطلاب إلى أرض الوطن تطبيق عليهم قواعد تنسيق القبول بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات، من حيث السن والتي تطبق على الطلاب المصريين داخل جمهورية مصر العربية.

- يشترط التحاق الطلاب للدراسة بنظام اللغات في امتحانات أبناؤنا في الخارج أن يكونوا حاصلين على شهادات من إحدى المدارس الخاصة لغات أو الرسمية لغات أو المتميزة لغات) واجتازوا بنجاح اختيار المستوى الرفيع بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمرحلة التقوية، واختيار المستوى الرفيع.

- الطالب الذي يؤدي الامتحان في مادة المستوى الرفيع فقط بالنسبة للمرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الثانوي، أو المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمرحلة الإعدادية ولم يؤدي امتحان مادتي الرياضيات والعلوم باللغات يعتبر الطالب على نظام الدراسة باللغة العربية بغض النظر عن أدائه الامتحان في تلك المواد.