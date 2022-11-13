«الهجرة» تطلق دورة تدريبية جديدة عن «تطوير الأعمال».. تبدأ الأحد المقبل

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، حول «تطوير الأعمال»، وتستهدف الشباب الراغبين في معرفة كيفية تطوير المشروع وآلية التوسع من خلال التوجه لأسواق ومنتجات جديدة بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية والوكالة الألمانية للتوظيف.

العمل في مجال تطوير الأعمال

وذكر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمركز على «فيس بوك»، أن هناك دورة تدريبية جديدة وهي «تدريب تطوير الأعمال»، «أون لاين»، وتعد أول الخطوات لجميع الشباب الراغبين في العمل بمجال تطوير الأعمال، وتعلم أساسيات العمل وآلية التقديم على فرص عمل.

وأوضح المركز المصري الألماني، خلال المنشور، أن التدريب يتضمن شرح كيفية تطوير المشروع وكيفية التوسع من خلال التوجه لأسواق ومنتجات جديدة واستخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة، لتكبير حجم الأعمال وتكوين الشراكات المثمرة.

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن التدريب يستمر خلال الفترة من 20 حتى 24 نوفمبر، من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء.

توفير فرص عمل للشباب

وتأتي هذه الدورة استكمالا لخطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، التي تستهدف من خلاله مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل المتاحة والمناسبة لها، سواء عن طريق توفير فرص عمل للشباب، أو تأهيلهم لسوق العمل، وحثهم على عمل مشروعات خاصة بهم.