مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين «التضامن» ومحافظة قنا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ نزاع بين القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، على عقار كائن بالمحافظة لانغلاق باب المنازعة بشأنه.

ترجع وقائع النزاع إلى الوحدة المحلية، حيث تقدم أحد مسؤولي وزارة التضامن بقنا بطلب ترخيص بناء لإنشاء مركز الإغاثة بقرية المعنا التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا مرفقا به بيان بصلاحية الموقع للبناء.

الوحدة المحلية في قنا

وأضافت الجمعية في فتواها، أنه حال قيام المختصين بالوحدة المحلية بقنا بمعاينة الموقع على الطبيعة، تبين أنه تم تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتمثلة في بناء الدور الأرضي والأول العلوي داخل سور مركز الإغاثة بالمعنا بقنا دون الحصول على الترخيص المطلوب، بالمخالفة للقانون رقم (119) لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، ولم تتخذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا أي إجراءات قانونية حيال هذا المبنى؛ كونه من المباني الحكومية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

موافقة مجلس الوزراء

واختتمت الجمعية، أنه الثابت أن هناك موافقة من مجلس الوزراء على إصدار ترخيص مبنى مركز الإغاثة الكائن بالمعنا بمحافظة قنا المملوك لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي والذي يفيد بصدور الترخيص المطلوب، بإنشاء دورين أرضي وأول علوي داخل سور مركز المعنا، ومن ثم لم يعد ثمة نزاع.