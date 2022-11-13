الرئيس الفلسطيني لـ قناة القاهرة الإخبارية: وهمنا أنفسنا بالعودة بعد التهجير

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إنه أوهم نفسه أنه سيعود إلى فلسطين مرة أخرى بعد خروجه منها وعمره 13 عاما، «وهمنا بأننا سنعود، ومن المؤلم مع الأسف أننا لم نعد، وبالتالي كانت حقيقة مؤلمة للغاية في نفوس الجميع».

لم أكن أتوقع الجلوس هنا في هذا المكان

وأضاف أبو مازن، في أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامي تامر حنفي والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لم أكن أتوقع أن أجلس هنا في هذا المكان ولم أكن أتوقع شيئا إطلاقا فعندما خرجت لم أكن أعلم ما هو مصيري وخرجنا لا نعرف شيئا وتمت مواجهتنا بالحقيقة أننا لاجئون».

وتابع: «إننا في حاجة ماسة إلى الدعم وإلى المساعدة من بعض المنظمات والمؤسسات الإنسانية وأن علينا الاعتماد على أنفسنا لأننا في ذلك الوقت لم يكن لدينا هيئة أو مؤسسة فلسطينية، وانتهت الهيئة العربية العليا ولم يعد للشعب الفلسطيني من يمثله».