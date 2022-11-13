معاونو النيابة العامة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية (فيديو)

أذاعت النيابة العامة، لحظة أداء معاوني النيابة العامة دفعة 2019 اليمين القانونية بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء المجلس، أمسِ السبتَ، لبدء عملهم في السلطة القضائية بتعيينهم في النيابة العامة.

كلمة لوزير العدل بختام الحفل

وشهد أداءَ اليمينِ لفيفٌ من قادة وأعضاء النيابة العامة ووزارة العدل، خلال احتفالٍ تضمنَ عرضَ قِيَمِ وتقاليدِ القضاءِ المصري على مرّ العصور تحت عنوان «ميثاق العدالة»، واختُتم الحفل بكلمة لوزير العدل والنائب العام إلى معاوني النيابة العامة بمناسبة بدء توليهم مناصبهم بالنيابة العامة.